"Пришло время вооружить Украину" - аналитический центр, связанный с Трампом

Американский аналитический центр Heritage Foundation, который обозреватели и СМИ называют мозговым центром администрации Дональда Трампа, обнародовал доклад с призывом вооружить Украину.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"На следующей неделе президент США Дональд Трамп решит, одобрять продажу американского оружия, включая продвинутое противотанковое вооружени, Украине. Россия вторглась в Украину. Россия нелегально оккупирует Крым. Россия спровоцировала, а сейчас поддерживает сепаратистское движение в восточной Украине. Россия - это агрессор, а Украина - жертва. Любая страна имеет право на самозащиту", - говорится в докладе.

В нем отмечается, что США должны предоставить украинцам продвинутые вооружения и другие тактические средства, в частности безопасные средства коммуникации.

"Не стоит считать, что такое решение США приведет к решению кризиса и завершения агрессии России. Хотя, будущий успех Украины, прежде всего, будет зависеть от самих украинцев, лидерство США является важным для противодействия российской агрессии и поддержки реформ", - пишут в аналитическом центре США .

Кроме того, в документе есть предложения разрешить американским военным советникам присутствовать на передовых позициях.

Автор документа - Люк Коффи, он является директором Центра внешней политики имени Сары Эллисон в Heritage Foundation.

