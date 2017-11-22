"Пришло время вооружить Украину" - аналитический центр, связанный с Трампом

Американский аналитический центр Heritage Foundation, который обозреватели и СМИ называют мозговым центром администрации Дональда Трампа, обнародовал доклад с призывом вооружить Украину.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"На следующей неделе президент США Дональд Трамп решит, одобрять продажу американского оружия, включая продвинутое противотанковое вооружени, Украине. Россия вторглась в Украину. Россия нелегально оккупирует Крым. Россия спровоцировала, а сейчас поддерживает сепаратистское движение в восточной Украине. Россия - это агрессор, а Украина - жертва. Любая страна имеет право на самозащиту", - говорится в докладе.

В нем отмечается, что США должны предоставить украинцам продвинутые вооружения и другие тактические средства, в частности безопасные средства коммуникации.

"Не стоит считать, что такое решение США приведет к решению кризиса и завершения агрессии России. Хотя, будущий успех Украины, прежде всего, будет зависеть от самих украинцев, лидерство США является важным для противодействия российской агрессии и поддержки реформ", - пишут в аналитическом центре США .

Кроме того, в документе есть предложения разрешить американским военным советникам присутствовать на передовых позициях.

Автор документа - Люк Коффи, он является директором Центра внешней политики имени Сары Эллисон в Heritage Foundation.

It’s time to provide #Ukraine with the weapons they need to defend themselves from Russian aggression. 🇺🇸🇺🇦 https://t.co/0L9VLo87mo — Luke Coffey (@LukeDCoffey) November 22, 2017

Как известно, 19 сентября президент Украины Петр Порошенко заявил, что сенат США одобрил выделение $500 миллионов военной помощи Украине.

Проект закона санкционирует предоставление Украине летального вооружения оборонного характера.

В него также включены положения, позволяющие использование средства оборонного бюджета США на нужды реабилитации в американских медицинских учреждениях раненых украинских военнослужащих, а также на усиление способности воздушных и военно-морских сил Украины.

Кремль заявляет, что не слышал заявления сената США о выделении 500 миллионов долларов на оборону Украины.

22 ноября стала известно, что компания из Техаса AirTronic USA, получив лицензию, поставляет в Украину гранатометы.