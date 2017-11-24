Порошенко в Брюсселе заявил, что рассчитывает на четыре союза с ЕС

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Пятница, 24 ноября 2017, 16:29

Во время участия в саммите "Восточное партнерство" президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина рассчитывает на четыре союза с ЕС - энергетический, цифровой, таможенный и на ассоциацию с Шенгенской зоной.

Об этом он рассказал в выступлении на пленарной сессии саммита Восточного партнерства, которое публикует сайт главы государства.

"Украина рассчитывает (прежде всего) на так называемые "четыре союза" - Энергетический союз; Цифровой единый рынок; Таможенный союз и ассоциация с Шенгенской зоной. Мы хотим больше Европы в Украине. Эти четыре направления представляются нам верным путем на этом этапе", - отметил украинский президент

"Давайте не рассматривать "Восточное партнерство" как способ предотвратить стремление стран региона к перспективе членства в ЕС. Пока ЕС является эталоном успеха, страны захотят стать его частью ", - сказал он.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко в рамках рабочего визита в Брюссель провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как известно, 24 ноября в Брюсселе проходит саммит "Восточного партнерства" с участием руководителей институтов Евросоюза и шести стран-участниц программы.

В Брюссель приехали главы государств и правительств Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины и министр иностранных дел Белоруссии.

Белорусский президент Александр Лукашенко и молдавский президент Игорь Додон отказались ехать на саммит.

Ранее сообщалось, что Украина добавит к решению саммита дорожную карту своего сближения с Евросоюзом.

Как сообщалось, саммит "Восточного партнерства" (ВП), на все сложности в подготовительном периоде, завершился одобрением совместной итоговой декларации. Украина согласилась поставить свою подпись под декларацией саммита.

Украинская правда
Темы: Порошенко президент евроинтеграция
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