Порошенко посоветовался с Меркель по ситуации в Луганске

Президент Петр Порошенко в рамках рабочего визита в Брюссель провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

"Стороны обсудили опасное развитие ситуации на Донбассе, спровоцированное нарушением режима прекращения огня российскими боевиками, включая случаи обстрелов гражданских объектов, а также ситуацию в Луганске", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры двух стран скоординировали дальнейшие шаги относительно инициативы размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе, включая неконтролируемый участок российско-украинской границы.

"Порошенко и Меркель договорились принять максимальные усилия для скорейшего освобождения украинских заложников на Донбассе и политических заключенных, незаконно удерживаемых в России и оккупированном Крыму", - рассказывает пресс-служба.

Президент Украины подчеркнул, что длительная российская агрессия на Донбассе и существенное ухудшение ситуации в оккупированном Крыму требуют продолжения действия санкций в отношении России.

Стороны также обсудили ориентировочный график контактов в нормандском формате.

Кроме того, Порошенко рассказал Меркель о реформах, которые удалось осуществить в Украине этой осенью, и о дальнейшем реформировании страны.

Как известно, после конфликта с отстраненным так называемым "министром МВД ЛНР" Игорем Корнетом Плотницкий в конце концов сбежал в Москву.



24 ноября в оккупированном Луганске боевики сохраняют оцепление только возле захваченных объектов областного телеканала, в городе значительно уменьшилось количество военной техники.

Накануне отстраненный от должности "министр внутренних дел ЛНР" Игорь Корнет отказался повиноваться покинуть свой пост и опубликовал видеообращение, в котором заявил, что некоторые высокопоставленные деятели "ЛНР", включая окружение Плотницкого – это агентура украинских спецслужб.

Вечером 21 ноября в оккупированный Луганск вошла колонна из десятков военных автомобилей из Донецка.

Плотницкий выступил с двумя обращениями, уверяя что контролирует ситуацию, которая вскоре должна разрешиться. Впрочем впоследствии с кортежем покинул оккупированный Луганск.

В Кремле официально не комментируют происходящее в Луганске.

В то же время секретарь СНБО Александр Турчинов 24 ноября заявил, что из-за разборок между различными криминальными группировками на оккупированных территориях российское военное руководство увеличило военный контингент на Донбассе.