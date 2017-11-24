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Порошенко в Брюселі заявив, що розраховує на чотири союзи з ЄС

П'ятниця, 24 листопада 2017, 15:29

Під час участі у саміті "Східне партнерство" президент України Петро Порошенко заявив, що Україна розраховує на чотири союзи з ЄС - енергетичний, цифровий, митний та на асоціацію з Шенгенською зоною.

Про це він розповів у виступі на пленарній сесії саміту Східного партнерства, який публікує сайт глави держави.

"Україна розраховує (насамперед) на так звані "чотири союзи" - Енергетичний союз; Цифровий єдиний ринок; Митний союз та асоціація з Шенгенською зоною. Ми хочемо більше Європи в Україні. Ці чотири напрями видаються нам вірним шляхом на цьому етапі", - зазначив український президент.

"Давайте не розглядати "Східне партнерство" як спосіб запобігти прагненню країн регіону до перспективи членства в ЄС. Допоки ЄС є еталоном успіху, країни хотітимуть стати його частиною", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що президент Петро Порошенко в рамках робочого візиту до Брюсселя провів зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як відомо, 24 листопада у Брюсселі триває саміт "Східного партнерства" за участі керівників інституцій Євросоюзу та шести країн-учасниць програми.

До Брюсселя приїхали глави держав і урядів Вірменії, Азербайджану, Грузії, Молдови та України і міністр закордонних справ Білорусі.

Білоруський президент Олександр Лукашенко та молдовський президент Ігор Додон відмовилися їхати на саміт.

Раніше повідомлялося, що Україна додасть до рішення саміту дорожню карту свого зближення з Євросоюзом.

Як повідомлялося, саміт "Східного партнерства" (СхП), попри всі складнощі у підготовчому періоді, завершився схваленням спільної підсумкової декларації. Україна погодилася поставити свій підпис під декларацією саміту.

Україська правда
Теми: Порошенкопрезидентєвроінтеграція
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