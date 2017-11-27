За пост главы Верховного Суда поборются 5 кандидатов - СМИ

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Понедельник, 27 ноября 2017, 16:33

На собрании кассационных судов нового Верховного Суда озвучили 5 кандидатов на пост председателя ВС.

Об этом сообщает  "Судебно-юридическая газета".

Отмечается, что на общем собрании судей Кассационного гражданского суда и Кассационного уголовного суда ВС, которое состоялось в понедельник, 27 ноября, на должность председателя нового Верховного Суда была предложена кандидатура Дмитрия Луспеника.

В издании добавляют, что на сейчас он является председателем организационного комитета — временно исполняющим обязанности председателя Верховного Суда для созыва Пленума ВС. Ранее он был судьей, секретарем Пленума Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел, судьей ВСУ (в 2008-2011 гг.), заслуженный юрист Украины.

Сообщается, что также на собрании судей Кассационного уголовного суда Верховного Суда свои кандидатуры выдвинули Аркадий Бущенко,  экс-исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека, Владимир Кравчук, в прошлом – судья Львовского окружного административного суда, Елена Кибенко, представитель адвокатуры и  Богдан Львов, бывший председатель Высшего хозяйственного суда Украины.

В газете уточняют, что это не окончательный список кандидатур, поскольку могут быть выдвинуты еще кандидаты, в частности, от административной юстиции.

Пленум ВС состоится 30 ноября.

Как известно, 27 июля Высшая квалификационная комиссия судей Украины утвердила рейтинг 320 кандидатов на должности судей Верховного Суда – 120 человек стали победителями конкурса.

Общественные активисты заявляли, что 30 из 120 победителей конкурса в Верховный Суд - недобросовестны, а это аж 25%.

5 сентября Высший совет правосудия отказался вносить представление президенту о назначении нескольких судей: Александра Билыка, Виктора Кицюка и Станислава Ноздрякова.

25 сентября член Общественного совета добродетели при Высшей квалификационной комиссии судей адвокат Роман Маселко написал, что Высший совет правосудия почти завершил проверку судей – но уволил всего 10% "судей Майдана".

На следующий день в ВСП пообещали учесть выводы Общественного совета добропорядочности.

Украинская правда
Темы: Верховный суд
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