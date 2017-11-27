За пост главы Верховного Суда поборются 5 кандидатов - СМИ

На собрании кассационных судов нового Верховного Суда озвучили 5 кандидатов на пост председателя ВС.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Отмечается, что на общем собрании судей Кассационного гражданского суда и Кассационного уголовного суда ВС, которое состоялось в понедельник, 27 ноября, на должность председателя нового Верховного Суда была предложена кандидатура Дмитрия Луспеника.

В издании добавляют, что на сейчас он является председателем организационного комитета — временно исполняющим обязанности председателя Верховного Суда для созыва Пленума ВС. Ранее он был судьей, секретарем Пленума Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел, судьей ВСУ (в 2008-2011 гг.), заслуженный юрист Украины.

Сообщается, что также на собрании судей Кассационного уголовного суда Верховного Суда свои кандидатуры выдвинули Аркадий Бущенко, экс-исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека, Владимир Кравчук, в прошлом – судья Львовского окружного административного суда, Елена Кибенко, представитель адвокатуры и Богдан Львов, бывший председатель Высшего хозяйственного суда Украины.

В газете уточняют, что это не окончательный список кандидатур, поскольку могут быть выдвинуты еще кандидаты, в частности, от административной юстиции.

Пленум ВС состоится 30 ноября.

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