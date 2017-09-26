Конкурс в ВСУ: Высший совет обещает учесть выводы Общественного совета

Члены Высшего совета правосудия на заседании относительно кандидатов в Верховный суд рассматривали все предоставленные материалы, в том числе выводы и информацию от Общественного совета добропорядочности.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе ВСП.

"Председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк неоднократно подчеркивал, что вся информация, предоставленная Общественным советом добропорядочности, принята во внимание", - рассказали в пресс-службе.

В ВСП объяснили, что решения, принятые Высшей квалификационной комиссией судей, влиятельнее решений ОСД, но во время заседания члены Высшего совета задавали вопросы кандидатам на основе информации от Общественного совета.

Пресс-секретарь Высшего совета также напомнила, что с 14 по 25 сентября этого года продолжалось заседание, во время которого ВСП рассматривал всех 120 кандидатов, определенных Высшей квалификационной комиссией судей.

"Сейчас члены Высшего совета находятся в совещательной комнате. Решение будет объявлено в ближайшее время", - отметили в пресс-службе.

Ранее представитель Общественного совета добродетели Роман Маселко заявил, что минимум 30 победителей конкурса в Верховный суда не отвечают критериям добропорядочности.

В частности, он напомнил, что среди кандидатов есть судьи Вячеслав Наставный и Сергей Слынько, рассматривавшие весной 2013 года дело о привлечении к уголовной ответственности нынешнего генерального прокурора Украины Юрия Луценко, которое было оценено как политическое преследование.

Еще одним примером является судья Александр Золотников, который во время Майдана своим решением запретил мирные собрания во всей центральной части Одессы.

Конкурс в новый Верховный Суд начался 7 ноября 2016 года.

27 июля 2017 года Высшая квалификационная комиссия судей определила победителей конкурса на 120 должностей судей нового Верховного Суда.

Высший совет правосудия заявил, что объявит решение не раньше 25 сентября.

Кандидатуры победителей после рассмотрения ВСП передадут на утверждение Порошенко.

Украинская правда