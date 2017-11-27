В Беларуси Шаройко выдвинули обвинения - СМИ

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Понедельник, 27 ноября 2017, 18:51

Задержанному в Беларуси украинцу Павлу Шаройко предъявлено обвинение по статье "шпионаж".

Об этом сообщает официальный представитель белорусского КГБ Дмитрий Побяржин агентству "БелаПАН", передает "Радио Свобода".

КГБ Беларуси подозревает Шаройко в "создании агентурной сети" в этой стране.

В КГБ Беларуси утверждают, что украинский журналист Павел Шаройко собирал информацию о военных объектах России в республике.

Против него возбудили уголовное дело по обвинению в шпионаже, по нему ему грозит от 7 до 15 лет заключения.

Как известно, 17 ноября председатель Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания сообщил, что в Беларуси задержали корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко по подозрению в шпионаже.

В "Украинском радио" добавили, что редакция несколько недель не могла связаться с Шаройко.

По словам жены Шаройко, журналиста задержали дома в Минске еще 25 октября. Перед этим в квартире был обыск.

Корреспондента "Украинского радио" посетил украинский консул.

Шаройко также назначили адвоката.

20 ноября стало известно, что белорусские спецслужбы задержали руководителя предприятия ПАО "Завод утяжелителей" Александра Скибу.

Посольство Украины в Беларуси обратилось нотой в МИД Беларуси в связи с информацией о задержании гражданина Украины, который находился в стране с деловой целью.

Ранее сообщалось, что при неизвестных обстоятельствах в Гомеле исчез украинец Павел Гриб, который позже нашелся в СИЗО Краснодара в РФ, где он содержится по подозрению в терроризме.

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко назвал лицемерными заявления Беларуси о дружбе. По его словам, "заверения Лукашенко в дружбе с украинским народом ничего не стоят, когда в Беларуси регулярно исчезают наши граждане".

Темы: Беларусь арест СМИ
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