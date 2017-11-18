Задержанного в Беларуси журналиста Шаройко посетил украинский консул

Корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко, которого задержали в Беларуси, посетил украинский консул.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил председатель НСЖУ Сергей Томиленко, передает Укринформ.

"Насколько нам известно, консул Украины посетил Павла и есть определенный публичный сбор информации", - заявил Томиленко.

"Мы предлагаем объединить усилия Национального радио, где Павел работает штатным корреспондентом, и МИД Украины для привлечения независимого квалифицированного адвоката", - сказал председатель НСЖУ.

Как известно, 17 ноября председатель Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания сообщил, что в Беларуси задержали корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко по подозрению в шпионаже.

В "Украинском радио" добавили, что редакция несколько недель не могла связаться с Шаройко.

По словам жены Шаройко, журналиста задержали дома в Минске еще 25 октября. Перед этим в квартире был обыск.