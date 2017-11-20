В Беларуси исчез украинец, директор донецкого завода
Белорусские спецслужбы задержали руководителя предприятия ПАО "Завод утяжелителей" Александра Скибу.
Эту информацию "Украинской правде" подтвердил заместитель директора Департамента, начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.
"Посольство Украины в Беларуси обратилось нотой в МИД Беларуси в связи с информацией о задержании гражданина Украины, который находился в стране с деловой целью", - сообщил Кирилич.
"Посольство просит безотлагательно сообщить о причинах, обстоятельствах задержания, место и условия содержания гражданина Украины", - добавил он.
"Украинская правда" также обратилась за комментарием к руководству завода, однако там отказались комментировать ситуацию. Секретарь ответила, что не может ничего сказать по поводу задержания директора предприятия, а остальное руководство сейчас в командировке, когда вернется - она не знает.
Как известно, 25 октября в Беларуси был задержан украинский журналист Павел Шаройко по подозрению в шпионаже.
Ранее сообщалось, что при неизвестных обстоятельствах в Гомеле исчез украинец Павел Гриб, который позже нашелся в СИЗО Краснодара в РФ, где он содержится по подозрению в терроризме.
Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко назвал лицемерными заявления Беларуси о дружбе. По его словам, "заверения Лукашенко в дружбе с украинским народом ничего не стоят, когда в Беларуси регулярно исчезают наши граждане".