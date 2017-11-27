Под Киевом водитель сбил 3 женщин и скрылся с места ДТП, есть погибшие

В селе Лютиж в Вышгородском районе водитель внедорожника сбил трех женщин на пешеходном переходе. Одна женщина погибла на месте, двое других срочно госпитализированы.

Об этом сообщает "Киев оперативный".

"По предварительной информации, три женщины переходили дорогу на пешеходном переходе. Их не заметил водитель серебристого внедорожника, который ехал в направлении Киева, и сбил всех троих. От удара их отбросило во встречный автомобиль ВАЗ", - говорится в сообщении.

Сразу после аварии водитель серого джипа скрылся с места событий, не сбавляя скорости.

Отмечается, что виновник ДТП, вероятно, ехал на автомобиле марки Mitsubishi или Honda. Номерных знаков никто не запомнил.

По словам местных жителей, пострадавшие пешеходы - ромы, проживающие рядом.

На месте работает следственно-оперативная группа. Продолжаются мероприятия, направленные на задержание водителя-преступника. Движение транспорта после ДТП было сильно затруднено в обоих направлениях.