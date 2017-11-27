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Под Киевом водитель сбил 3 женщин и скрылся с места ДТП, есть погибшие

Понедельник, 27 ноября 2017, 20:18
Под Киевом водитель сбил 3 женщин и скрылся с места ДТП, есть погибшие
Киев оперативный

В селе Лютиж в Вышгородском районе водитель внедорожника сбил трех женщин на пешеходном переходе. Одна женщина погибла на месте, вторая умерла в машине скорой, а третья срочно госпитализирована.

Об этом сообщает "Киев оперативный".

"По предварительной информации, три женщины переходили дорогу на пешеходном переходе. Их не заметил водитель серебристого внедорожника, который ехал в направлении Киева, и сбил всех троих. От удара их отбросило во встречный автомобиль ВАЗ", - говорится в сообщении.

Сразу после аварии водитель серого джипа скрылся с места событий, не сбавляя скорости.

Отмечается, что виновник ДТП, вероятно, ехал на автомобиле марки Mitsubishi или Honda. Номерных знаков никто не запомнил.

По словам местных жителей, пострадавшие пешеходы - ромы, проживающие рядом.

На месте работает следственно-оперативная группа. Продолжаются мероприятия, направленные на задержание водителя-преступника. Движение транспорта после ДТП было сильно затруднено в обоих направлениях.

 
 
 

Темы: Киевская областьДТПавария
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