Під Києвом водій збив 3 жінок і втік з місця ДТП, є загиблі

В селі Лютіж у Вишгородському районі водій позашляховика збив трьох жінок на пішоходному переході. Одна жінка загинула на місці, друга померла у машині швидкої, а третя терміново госпіталізована.

Про це повідомляє "Київ оперативний".

"За попередньою інформацією, три жінки переходили дорогу на пішоходному переході. Їх не помітив водій сріблястого позашляховика, який їхав у напрямку Києва, та збив усіх трьох. Від удару їх відкинуло у зустрічний автомобіль ВАЗ", - йдеться у повідомленні.

Відразу після аварії водій сірого позашляховика втік з місця подій, не збавляючи швидкості.

Зазначається, що винуватець ДТП, ймовірно, їхав на автівці марки Mitsubishi або Honda. Номерних знаків ніхто не запам’ятав.

За словами місцевих мешканців, потерпілі пішоходи - роми, які проживають поруч.

На місці працює слідчо-оперативна група. Тривають заходи, спрямовані на затримання водія-злочинця. Рух транспорту після ДТП був сильно ускладнений в обох напрямках.