МВД: Территорию возле Калиновки полностью очистили

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Вторник, 28 ноября 2017, 15:47

В Министерстве внутренних дел заявили, что работы по очистке территории вблизи Калиновки от боеприпасов выполнены в полном объеме.

Как известно, вечером 26 сентября случился пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области.

Пострадали по меньшей мере два человека.

Следователи отрабатывают четыре основные версии детонации боеприпасов на территории арсенала.

По результатам заседания военного кабинета, президент Петр Порошенко призвал правоохранителей найти и привлечь к ответственности виновных в пожаре и взрывах на складах боеприпасов в районе Калиновки.

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