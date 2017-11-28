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МВС: Територію поблизу Калинівки повністю очистили

Вівторок, 28 листопада 2017, 14:47

В Міністерстві внутрішніх справ заявили, що роботи з очищення території поблизу Калинівки від боєприпасів виконані в повному обсязі.

Як відомо, ввечері 26 вересня сталася пожежа на складах боєприпасів, що розташовані у районі міста Калинівка Вінницької області.

Постраждали щонайменше дві особи.

Слідчі відпрацьовують чотири основні версії детонації боєприпасів на території арсеналу.

За результатами засідання воєнного кабінету,  президент Петро Порошенко закликав правоохоронців знайти і притягнути до відповідальності винних у пожежі та вибухах на складах боєприпасів у районі Калинівки.

Читайте також: На пороховій бочці. Коли й чому в Україні вибухали армійські склади.

"Українська правда" у Threads

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