МВС: Територію поблизу Калинівки повністю очистили

В Міністерстві внутрішніх справ заявили, що роботи з очищення території поблизу Калинівки від боєприпасів виконані в повному обсязі.

Як відомо, ввечері 26 вересня сталася пожежа на складах боєприпасів, що розташовані у районі міста Калинівка Вінницької області.

Постраждали щонайменше дві особи.

Слідчі відпрацьовують чотири основні версії детонації боєприпасів на території арсеналу.

За результатами засідання воєнного кабінету, президент Петро Порошенко закликав правоохоронців знайти і притягнути до відповідальності винних у пожежі та вибухах на складах боєприпасів у районі Калинівки.

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