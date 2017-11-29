Вандала, разбившего памятник Героям Небесной сотни, арестовали на 4 месяца

Печерский районный суд Киева приговорил к 4 месяцам ареста жителя Севастополя Юрия Чеканова за разрушение мемориала Героям Небесной сотни в Киеве.

Об этом говорится в приговоре суда, сообщают "Українські Новини".

Суд установил, что 5 октября примерно в 10:00 Чеканов, прогуливаясь по центру Киева, пришел на аллею Героев Небесной сотни, где увидел соответствующий мемориальный комплекс.

После чего, примерно в 11:05 "с целью самоутверждения за счет публичного унижения памяти Героев Небесной сотни", сбросил руками на пешеходную дорожку гранитные памятники.

Отмечается, что своими действиями Чеканов нанес моральный вред и материальный ущерб близким родственникам и членам их семей, и создал общественный резонанс.

На судебном заседании обвиняемый свою вину признал полностью.

Суд квалифицировал его действия как злостное хулиганство, но признал его искреннее раскаяние как смягчающее обстоятельство.

В связи с этим суд приговорил Чеканов к 4 месяцам ареста.

Срок ареста считается с 5 октября и истекает 2 февраля 2018 года.

Как известно, среди белого дня 5 октября уроженец Луганска Юрий Чеканов в центре Киева разгромил мемориальные плиты героям Небесной сотни.

Его сразу же задержали, а позже в тот же день сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 194 УК Украины (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

6 октября суд его арестовал и установил залог 320 тысяч гривен.