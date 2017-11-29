В комиссии говорят, что Трубе не нужна была люстрационная проверка

Новоизбранный директор Госбюро расследований Роман Труба не проходил люстрационную проверку, поскольку с апреля 2015 года не работал в государственных органах власти.

Об этом сказал член конкурсной комиссии по формированию ГБР Денис Монастырский, сообщает "Укринформ".

"Поскольку Труба последние 2 года не работал в органах прокуратуры, то проверку он и не проходил. Зато люстрационная проверка должна быть начата одновременно с его назначением", - сказал он.

Монастырский предположил, что проверка может длиться достаточно долго, так как сейчас часть ее проводит Минюст, а часть – НАПК.

Он также добавил, что люстрационную проверку не проходили и некоторые другие кандидаты на должность директора ГБР, в частности, ученые Григорий Усатый и Владимир Трофименко, а также народный депутат Юрий Македон.

"Конкурсная комиссия не уполномочена организовывать проведение проверки, предусмотренной законом Украины "Об очистке власти". Эта обязанность, согласно закону, возлагается на руководителя органа, к полномочиям которого относится освобождение от должности лица", - резюмировал Монастырский.

Как известно, Минюст обратился в Администрацию Президента с письмом о проведении люстрационной проверки в отношении нового директора ГБР Романа Трубы, поскольку он такую ​​проверку не проходил.

Как известно, 16 ноября комиссия по избранию руководства ГБР избрала директором Государственного бюро расследований Романа Трубу, а его заместителями – прокурора Ольгу Варченко и заместителя экс-прокурора Киева Александра Буряка.

22 ноября президент Петр Порошенко подписал указ о назначении Трубы директором ГБР.

Государственное бюро расследований призвано расследовать преступления, совершенные правоохранителями, судьями и чиновниками – за исключением дел, подследственных Национальному антикоррупционному бюро.



ГБР должно взять на себя функцию досудебного следствия от прокуратуры.



Пока есть коллизия с тем, кто будет открывать новые дела, пока ГБР начинает деятельность.