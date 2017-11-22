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Порошенко назначил Трубу директором ГБР

Среда, 22 ноября 2017, 15:57
Порошенко назначил Трубу директором ГБР
president.gov.ua

Президент Петр Порошенко подписал указ о назначении Романа Трубы директором Государственного бюро расследований.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Поздравляю Вас с этой победой. Это очень ответственная должность. Это часть моей реформы органов прокуратуры ", - сказал Порошенко Трубе во время их встречи.

 
Встреча вновь назначенного главы ГБР с Порошенко
пресс-служба президента

Глава государства отметил, что ждет от главы ГБР обеспечения "полной независимости" ведомства.

В свою очередь Труба отметил: "Для меня большая честь и высокое доверие возглавить новый правоохранительный орган".

Он пообещал, что попробует восстановить доверие украинцев к правоохранительной системе.

"Главное, чтобы в Украине поверили в реализацию принципа справедливости и неотвратимости наказания. И это все можно будет достичь только профессиональной упорной работой, новыми методами, а также политической незаангажированностью", - отметил он.

Как известно, ГБР должно было начать функционировать с 20 ноября 2017 года и соответственно начать досудебное следствие дел, которые сейчас расследуются органами прокуратуры.

В то же время, до сих пор Государственное бюро расследований не начало своей деятельности, а с 20 ноября 2017 следователи органов прокуратуры теряют полномочия по осуществлению предварительного расследования преступлений, подследственных бюро.

Ситуацию должен был исправить законопроект 7278, который бы продлил полномочия ГПУ по этим делам до 1 января 2019 года. Однако проект до сих пор не был включен в повестку дня заседания Верховной Рады.

16 ноября директором Государственного бюро расследований конкурсная комиссия выбрала Романа Трубу.

Первым заместителем председателя ГБР была избрана прокурор Ольга Варченко, а заместителем директора – заместитель экс-прокурора Киева Александр Буряк.

Эксперт реанимационного пакета реформ Александр Леменов утверждал, что кандидатуру Трубы на директора ГБР согласовал секретарь СНБО Александр Турчинов непосредственно с Петром Порошенко. В СНБО это отрицают.

Подробнее о том, откуда появился Роман Труба, и как происходило избрание председателя ГБР, читайте в материале УП.

Подробнее о ГБР читайте в статье: За кулисами ГБР: кадры решают все

Украинская правда

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Темы: ГБРПорошенко
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