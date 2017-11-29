Минюст Директор ГБР Труба не проходил люстрационное проверку

Министерство юстиции обратилось в Администрацию Президента с письмом о проведении люстрационной проверки в отношении нового директора ГБР Романа Трубы, поскольку он такую ​​проверку не проходил.

Об этом сообщила директор департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Анастасия Задорожная в facebook, опубликовав соответствующее обращение.

В обращении указывается, что на должность председателя Государственного бюро расследований относится к перечню должностей, в отношении которых осуществляются меры по очистке власти на основании критериев определенных законом "Об очищении власти".

В Минюсте отметили, что в случае невыявления оснований для применения запретов, предусмотренных законом, лицо может быть назначено на соответствующую должность.

"Соблюдение указанного алгоритма проведения проверки, предусмотренной Законом, обеспечивает качественное обновление кадров государственной службы, что положено в основу цели Закона Украины "Об очищении власти", - говорится в обращении.

Как известно, 16 ноября комиссия по избранию руководства ГБР выбрала директором Государственного бюро расследований Романа Трубу, а его заместителями – прокурора Ольгу Варченко и заместителя экс-прокурора Киева Александра Буряка.

22 ноября президент Петр Порошенко подписал указ о назначении Трубы директором ГБР.

Государственное бюро расследований призвано расследовать преступления, совершенные правоохранителями, судьями и чиновниками – за исключением дел, подследственных Национальному антикоррупционному бюро.



ГБР должно взять на себя функцию досудебного следствия от прокуратуры.



Пока есть коллизия с тем, кто будет открывать новые дела, пока ГБР начинает деятельность.