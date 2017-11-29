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Порошенко подписал закон о выходном 25 декабря

Среда, 29 ноября 2017, 15:15

Президент Петр Порошенко подписал закон о введении выходного дня на католическое Рождество 25 декабря.

"29.11.2017 возвращено с подписью от Президента", - говорится на странице соответствующего законопроекта №5496 на сайте Верховной Рады.

Закон вступит в силу на следующий день после опубликования.

Как сообщалось, 16 ноября Верховная Рада поддержала законопроект №5496 о праздновании Рождества дважды - 25 декабря и 7 января, но исключила из праздничных дней 2 мая.

21 ноября этот закон подписал спикер Верховной Рады Андрей Парубий и направил его на утверждение президенту.

Украинская правда
Темы: Верховная РадапразднованиязаконодательствоПорошенко
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