Ляшко закликає Попова скласти депутатський мандат
Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко заявив, що його колега Ігор Попов повинен скласти депутатський мандат через пограбування магазину його сином.
Про це Олег Ляшко написав на своїй сторінці у Facebook.
"Я щиро співчуваю моєму колезі Ігорю Попову, але в ситуації, яка склалася, вважаю, що він повинен скласти депутатський мандат, який отримав за списком Радикальної партії", - зазначив він.
Ляшко написав, що наразі Попову "треба не за депутатський мандат триматися, а зайнятися вихованням власного сина, щоб він більше не завдавав горя ні батькам, ні людям".
Як повідомлялося, 29 листопада суд відмовився заарештувати і відпустив під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці сина нардепа Ігоря Попова, 14-річного Богдана.
Як відомо, поліція розслідує кримінальне провадження за статтею "розбій" за фактом збройного пограбування сином нардепа Ігоря Попова та ще одним підлітком продуктового магазину на Оболоні в Києві.
Відзначається, що зловмисники під час грабежу "погрожували продавцям та відвідувачам зброєю" і з каси забрали 2 тисячі гривень.