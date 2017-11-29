Сына Попова отправили под домашний арест

Суд отказался арестовать и отпустил под круглосуточный домашний арест на 2 месяца сына нардепа Игоря Попова, 14-летнего Богдана, который совершил разбойное нападение на магазин.



Такое решение Оболонский райсуд вынес на заседании 29 ноября.



Судебное заседание проходило в закрытом режиме.



Нардеп Игорь Попов дал комментарий журналистам и поблагодарил своих адвокатов.



"Мы будем выполнять все предписания. Не будем ни на кого давить, будем общаться с пострадавшими исключительно в присутствии следователя, чтобы выполнить требования по компенсации всех причиненных убытков", - сказал отец обвиняемого подростка.



Относительно смягчающих обстоятельств, которые учел суд, Попов отметил следующее:



"Признание вины, сотрудничество со следствием, признание всех подозрений, - это первое обстоятельство для смягчения меры пресечения".

В то же время, сторона обвинения намерена обжаловать нынешнее решение суда.

Как известно, 27 ноября депутат от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Попов сообщил, что его сын-подросток совершил преступление.

В пресс-службе киевской полиции "Украинской правде" сообщили, что 26 ноября задержали двух несовершеннолетних за разбойное нападение на магазин.

Одним из двух нападавших был сын нардепа Богдан Попов.

Полиция открыла уголовное производство по статье "разбой" по факту вооруженного ограбления сыном нардепа Игоря Попова и еще одним подростком продуктового магазина на Оболони.

Богдан Попов сначала отказался давать показания об ограблении магазина, но потом согласился.