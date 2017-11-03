Сытник объяснил, почему НАБУ покупало одежду у скандального Литвина

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Пятница, 3 ноября 2017, 17:13

Директор НАБУ Артем Сытник прокомментировал ситуацию с закупкой одежды для бюро у человека, который является подозреваемым по делу "рюкзаков Авакова".

Об этом он сообщил в пятницу на заседании парламентского комитета по противодействию коррупции.

По словам Сытника, во-первых, по делу Владимир Литвин проходит не как ФЛП, у которого осуществлялась закупка, а как представитель фирмы "Днепроленд". Поэтому трудно было заметить связь.

Кроме того, говорит председатель НАБУ, Литвин предложил наилучшую цену, ниже даже рыночной.

"Юридических оснований отказать в этой закупке не было, качество товара было проверено", - пояснил он.

Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро закупило спортивные костюмы и рубашки под бронежилеты у Владимира Литвина, который является подозреваемым в деле простив сына главы МВД Арсена Авакова о закупке рюкзаков в 2014-2015 годах.

Харьковчанин Владимир Литвин, который в 2014 году был руководителем ИТ-компании "Turboseo", был задержан по делу о хищении средств при закупке так называемых "рюкзаков Авакова" для Нацгвардии в 2014-2015 годах.

Евгений Кизилов, УП
Темы: Аваков НАБУ Сытник
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