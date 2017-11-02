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НАБУ закупало спортивные костюмы у Литвина, который проходит по "делу рюкзаков"

Четверг, 2 ноября 2017, 21:46
НАБУ закупало спортивные костюмы у Литвина, который проходит по делу рюкзаков

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро закупили спортивные костюмы у Владимира Литвина, который проходит по делу сына Арсена Авакова по закупке рюкзаков в 2014-2015 годах.

Об этом свидетельствуют данные публичных закупок Prozorro.

НАБУ закупило у Литвина спортивные костюмы на общую сумму 170 449,86 гривен.

Согласно обнародованной информации, закупка состоялась, когда Литвин уже проходил по "делу рюкзаков". За тендерной документацией соглашение подписали 10 апреля. Срок действия по этому договору начал действовать с 10 апреля 2017 года и закончится 31 декабря 2017.

Харьковчанин Владимир Литвин является руководителем ИТ-компании "Turboseo". По данным СМИ, именно его номером телефона пользовалась компания "Днипровенд" при закупке рюкзаков в 2014-2015 годах. 

Как известно, 31 октября НАБУ проводило обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что проводит обыски по делу о возможной растрате государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел Украины.

Позже стало известно о задержании сына Авакова и экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря.

Также, по данным источника УП в правоохранительных органах, третьим задержанным является харьковчанин, в 2014 году руководитель ИТ-компании "Turboseo", Владимир Литвин.

НАБУ сообщило о подозрении двум из трех фигурантов дела о растратегосударственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел.

Вечером 31 октября правоохранительные органы доставили сына Александра Авакова в изолятор временного содержания.

1 ноября сообщили о подозрении третьему задержанном по этому делу – Владимиру Литвину.

В тот же день Соломенский райсуд Киева отпустил сына министра внутренних дел Александра Авакова под личное обязательство.

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Темы: НАБУАваков
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