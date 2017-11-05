Расследование: Цель оффшора для "Рошен" - минимизация налогов, а не "слепой траст"

Целью создания оффшора президентом Петром Порошенко могла быть минимизация налогов, а не планы передать кондитерский бизнес "Рошен" в "слепой траст".

Об этом говорится в журналистском расследовании Центра расследования коррупции и организованной преступности OCCRP и "Слідство-Інфо".

По данным расследователей, именно минимизация налогов была целью перестройки структуры корпорации "Рошен".

"Судя по всему, офшоры создавались именно для того, чтобы избежать налогообложения в случае получения прибыли или продажи компании", - отмечают авторы расследования.

В настоящее время, по данным журналистов, "Рошеном" продолжает владеть нидерландская компания.

Немецкая газета "Зюддойче Цайтунг" получила и передала сетям журналистов-расследователей ICIJ и OCCRP документы, согласно которым в июне 2014 года юристы с украинской фирмы "Авеллум", которая представляет интересы Порошенко, написали юристам из фирмы "Еплбай" с острова Мэн письмо.

"Дело чрезвычайно деликатное. Имя клиента - Петр Порошенко. Мы работаем над реструктуризацией его кондитерского бизнеса (Рошен). Для получения доступа к международным рынкам мы собираемся построить новую холдинговую компанию группы в Люксембурге. Под ним будет голландский суб-холдинг, который будет владеть всеми оперирующими компаниями. С налоговыми целями над люксембургской компанией будет кипрская фирма. Она будет владеть оффшорной компанией - мы предпочитаем БВО, но Остров Мэн также может подойти ... Она будет владеть акциями и получать дивиденды. Продажа акций в определенный момент возможна (если инвестор предложит хорошую цену)", - говорилось в документе.

Как объясняют эксперты, из этого следует, что именно налоговые цели были целью создания минимум одной из трех компаний, а продажа "Рошен", которая была одним из предвыборных обещаний Порошенко, в письме упоминается лишь в качестве опции.

СТРУКТУРА владения "Рошен" фирмами из Нидерландов, Кипра и Британских Виргинских Островов

"Порошенко же объяснял необходимость создания оффшорной структуры, которая была построена по описанному образцу, исключительно потребностью передать кондитерский бизнес в "слепой траст", - напоминают журналисты.

По словам практикующих юристов, из письма не следует, что целью или опцией при построении оффшорной структуры, был траст и такая структура не нужна для того, чтобы передать управление компанией в "слепой траст".

"Такая структура нужна, скорее всего, если планируется продажа, для оптимизации доходов от продажи", - объясняют юристы.

В свою очередь юристы Порошенко настаивают, что структурировали "Рошен" таким образом, чтобы все налоги уплачивались в Украине.

Как известно, трастовый договор на передачу управления корпорацией "Рошен" был заключен 14 января 2016 года. Нидерландская компания Roshen Europe B. V. фигурировала в списке из трех оффшоров Порошенко, о которых говорилось в документах "Панамского архива".

В апреле мировые СМИ опубликовали большое расследование, которое раскрывает причастность многих мировых лидеров и известных людей к сокрытию огромных сумм в оффшорных компаниях. Среди них, помимо прочих, оказаллся президент Украины Петр Порошенко.

Претензии к Порошенко заключались в сокрытии факта создания компаний в оффшоре. Действия Порошенко могут противоречить закону, поскольку он открыл новую компанию, находясь в кресле президента, и не указал этот актив в финансовой декларации.

Юристы Порошенко заявили, что доля президента в "Рошен" передана в новую иностранную структуру в рамках заключенного с Rothschild Trust договора о слепом трасте и заверили, что никаких нарушений нет.

Больше о передаче управления "Рошен" читайте в материале "Слепой траст" гаранта, или Куда Порошенко дел Roshen" и "Оффшорный налоговый маневр президента Украины".

Украинская правда