Главари "ДНР" и "ЛНР" съездили в Россию

Глава так называемой "ЛНР" Игорь Плотницкий и представитель боевиков "ДНР" Денис Пушилин съездили в Россию на празднование "Дня единства" и участия в круглом столе.

Об этом сообщает ряд подконтрольных боевикам СМИ.

Подобную информацию подтвердил на своей странице в Facebook депутат Госдумы, председатель организации партии "Русское Единство" от оккупированного Крыма, Андрей Козенко.

Он написал, что не представляет подобных встреч "без братьев из Донецкой и Луганской народных республик", а также опубликовал несколько фотографий с празднований.

Также Козин отметил, что главари боевиков "ДНР" и "ЛНР" участвовали в круглом столе, где поговорили о патриотизме к России.

Ранее сообщалось, что российское правительство намерено отказаться от "гуманитарной поддержки" оккупированного Донбасса в пользу финансирования проектов в Крыму и Калининграде.