НАБУ проводило следственные действия у Омеляна

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Вторник, 7 ноября 2017, 11:51

Национальное антикоррупционное бюро 3 ноября проводило следственные действия у министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Об этом "Украинской правде" сообщили два независимых друг от друга источника.

УП обратилась за комментарием в НАБУ.

Ранее сообщалось, детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного незаконного обогащения и возможного декларирования недостоверных данных Омеляном.

Производство было открыто в мае 2017 года. В октябре в НАБУ отметили, что в ходе этого расследования о подозрении никому не сообщалось.

Сам Омелян заявлял, что в его декларации нет нарушений.

Обновляется...

Темы: Омелян НАБУ
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