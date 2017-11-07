НАБУ проводило следственные действия у Омеляна
Национальное антикоррупционное бюро 3 ноября проводило следственные действия у министра инфраструктуры Владимира Омеляна.
Об этом "Украинской правде" сообщили два независимых друг от друга источника.
УП обратилась за комментарием в НАБУ.
Ранее сообщалось, детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного незаконного обогащения и возможного декларирования недостоверных данных Омеляном.
Производство было открыто в мае 2017 года. В октябре в НАБУ отметили, что в ходе этого расследования о подозрении никому не сообщалось.
Сам Омелян заявлял, что в его декларации нет нарушений.
Обновляется...
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.