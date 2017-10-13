НАБУ начало расследование против Омеляна

Национальное антикоррупционное бюро начало расследование против министра инфраструктуры Владимира Омеляна по подозрению в незаконном обогащении.

Об этом говорится в материалах суда, сообщают "Українські Новини".

Согласно материалам суда от 10 октября, детективы НАБУ проводят досудебное расследование в уголовном производстве № 52017000000000351 от 26 мая 2017 по факту декларирования недостоверной информации и незаконного обогащения министром инфраструктуры Украины.

В ходе досудебного расследования установлено, что начиная с 10 декабря 2016 года Омелян, его жена и их сын начали жить в доме ориентировочной стоимостью 7 миллионов гривен, который на праве частной собственности принадлежит двоюродной племяннице жены Омеляна.

Но, согласно информации из Государственной фискальной службы, доходы, которые позволили бы двоюродной племяннице жены Омеляна купить указанный дом, последняя не получала.

Кроме того, сообщается, что в период с 23 марта 2009 года по 23 марта 2011 года мать двоюродной племянницы жены Омеляна выдавала доверенность Омеляну на право управления автомобилем марки Lexus RX 350.

В декларации за 2016 Омелян не указал право пользования домом, в котором жил с семьей.

Также досудебное расследование установило, что Омелян не указал в своей декларации автомобиль "BMW X5" 2015 выпуска, ориентировочной стоимостью 1,59 миллиона гривен, которым пользуется с 2015 года и который принадлежит брату министра.

"По мнению органа досудебного расследования, Омелян подал недостоверные сведения в декларацию ... а потому в действиях последнего усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины", - говорится в материалах суда.

К тому же, по данным НАБУ, в декларации и 2015-й, и за 2016 годы Омелян указал, что имеет сбережения в размере 90 тысяч долларов и 25 тысяч евро, а его жена – 70 тысяч долларов.

В то же время, по данным Государственной фискальной службы, начисленный доход Омеляна за 2012-2016 годы составляет 1 миллион 273 тысячи 985 гривен, а валовой доход его жены за 2012-2016 годы составляет 2 миллиона 321 тысяч 122 гривны.

Подчеркивается, что Омелян с 1999 года работает исключительно на государственной службе.

Детективом указано, что племянница жены Омеляна с сентября 2012 года покинула территорию Украины и не возвращалась.

Совокупный доход отца, матери и брата племянницы за период с 2012 по 2016 годы составил 2 миллиона 150 тысяч 172 гривны (наследство).

При этом за этот же период последние получили в собственность 5 объектов недвижимости и 2 автомобиля.

По словам детектива, Омелян "совершил уголовное коррупционное правонарушение, а именно приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность активов в значительном размере, законность оснований которых не подтверждена доказательствами".

В связи с вышеизложенным детективы НАБУ просили суд предоставить временный доступ к документам и номерам мобильных телефонов Омельяна и его семьи, а также водителей.

Суд частично удовлетворил ходатайство НАБУ и предоставил детективам временный доступ к номеру мобильной связи, которым пользуется Омелян.

Решение суда обжалованию не подлежит.

"Украинская правда" обратилась по комментарии по этому поводу к Омеляну.

Как известно, ранее Омелян рассказал, что оформил с женой аренду коттеджа под Киевом у родственников жены.

Ирина Балачук, УП