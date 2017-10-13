В НАБУ заявили, что подозревать Омеляна еще рано

Национальное антикоррупционное бюро подтверждает, что расследует уголовное производство относительно "одного из членов Кабинета министров" по факту возможного незаконного обогащения.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба НАБУ.

"Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного незаконного обогащения и возможного декларирования недостоверных данных одним из членов Кабинета министров Украины", - говорят в бюро.

По его данным, предварительная правовая квалификация дела предусмотрена статьями 366-1 и 368-2 Уголовного кодекса Украины.

"Это производство начато в мае этого года. В ходе расследования о подозрении никому не сообщалось", - отмечают антикоррупционеры.

НАБУ подчеркивает, что внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований не является достаточным основанием для обвинений лица в совершении правонарушения.

"Поэтому просим СМИ воздержаться от спекуляций на эту тему", - призвали там.

Как ранее сообщалось со ссылкой Реестр судебных решений, Национальное антикоррупционное бюро начало расследование против министра инфраструктуры Владимира Омеляна по подозрению в незаконном обогащении.

Сам Омелян заявил, что в его декларации нет нарушений.

Украинская правда