Онищенко – НАБУ: Если это мои деньги, дарю государству

Беглый народный депутат Александр Онищенко говорит, что согласен расстаться с арестованными средствами компании Quickpace Limited, если НАБУ докажет, что деньги принадлежат ему.

Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде" 9 ноября.

"Если это мои деньги, то я их дарю государству и НАБУ без решения суда. И пусть опубликуют документы, что они мои", – заявил он.

В свою очередь собеседник УП в Национальном антикоррупционном бюро на подобные слова Онищенко отреагировал с иронией: "Он – очень щедрый человек".

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Как сообщалось, 8 ноября в НАБУ заявили, что арестованные в "Ощадбанке" деньги, которые принадлежали компании Quickpace Limited, связанной с нардепом Александром Онищенко, исчезли.

Из-за этого бюро зарегистрировало уголовное производство.

Позже заместитель генпрокурора Евгений Енин опроверг исчезновение 156,8 миллионов долларов с арестованных счетов компании Quickpace Limited.

"Деньги есть. Указанные средства "Ощадбанк" перечислил на счета Государственной казначейской службы. В дальнейшем Верховная Рада решила судьбу этих денег, определив их целевое использование", – сказал он.

В НАБУ заявили, что перечисление на счета Госказначейства арестованных в "Ощадбанке" средств компании Quickpace Limited, является незаконным.

Сам беглый нардеп утверждает, что не имеет отношения к арестованным средствам компании Quickpace Limited.