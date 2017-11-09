Онищенко – НАБУ: Если это мои деньги, дарю государству
Беглый народный депутат Александр Онищенко говорит, что согласен расстаться с арестованными средствами компании Quickpace Limited, если НАБУ докажет, что деньги принадлежат ему.
Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде" 9 ноября.
"Если это мои деньги, то я их дарю государству и НАБУ без решения суда. И пусть опубликуют документы, что они мои", – заявил он.
В свою очередь собеседник УП в Национальном антикоррупционном бюро на подобные слова Онищенко отреагировал с иронией: "Он – очень щедрый человек".
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Как сообщалось, 8 ноября в НАБУ заявили, что арестованные в "Ощадбанке" деньги, которые принадлежали компании Quickpace Limited, связанной с нардепом Александром Онищенко, исчезли.
Из-за этого бюро зарегистрировало уголовное производство.
Позже заместитель генпрокурора Евгений Енин опроверг исчезновение 156,8 миллионов долларов с арестованных счетов компании Quickpace Limited.
"Деньги есть. Указанные средства "Ощадбанк" перечислил на счета Государственной казначейской службы. В дальнейшем Верховная Рада решила судьбу этих денег, определив их целевое использование", – сказал он.
В НАБУ заявили, что перечисление на счета Госказначейства арестованных в "Ощадбанке" средств компании Quickpace Limited, является незаконным.
Сам беглый нардеп утверждает, что не имеет отношения к арестованным средствам компании Quickpace Limited.
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