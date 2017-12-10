В Киеве начался марш за импичмент

В парке Шевченко начался митинг сторонников задержанного лидера "Руху новых сил" Михеила Саакашвили за импичмент.

Об этом сообщает корреспондент УП с места событий.

В парке Шевченко собралось около 1500 человек.

Евгений Руденко, УП

Евгений Руденко, УП

Евгений Руденко, УП

Евгений Руденко, УП

По объявлению одного из организаторов, к шествию должны присоединиться жена Саакашвили Сандра Рулофс, соратник экс-президента Грузии Давид Сакварелидзе, внефракционные нардепы Юрий Деревянко и Виктор Чумак.

Люди готовятся формироваться в колонну на улице Владимирской и идти маршем.

Хода пойдет по бульвару Шевченко, Крещатику до Майдана Независимости.

После митинга под Радой участники акции собираются идти в ИВС на Аскольдовый переулок, где удерживают Саакашвили.

Евгений Руденко, УП

Евгений Руденко, УП

Кроме того, на бульваре Шевченко работают кинологи и взрывотехники. Они проверяют обочину и припаркованные автомобили, нет ли там взрывчатки. Однако это не мешает маршу двигаться дальше.

Евгений Руденко, УП

В 13.30 состоится брифинг жены Саакашвили у стелы на Майдане Незалежности.

Оксана Коваленко, Евгений Руденко, УП