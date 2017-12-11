Саакашвили вернулся в квартиру на Костельной

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Понедельник, 11 декабря 2017, 21:56

Михеила Саакашвили привели из Печерского суда в его киевскую квартиру.

Об этом сообщает корреспондент УП.

Саакашвили привели к его дому и поставили охрану у подъезда, в котором живет лидер "Руху нових сил". Его охраняют 5 мужчин.

 

11 декабря в Печерском райсуде избирали меру пресечения задержанному лидеру "Руха новых сил" Михеилу Саакашвили.  Суд отпустил экс-президента Грузии лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили на время расследования.

Прокуратура просила суд избрать меру пресечения задержанному Саакашвили в виде круглосуточного домашнего ареста.

Прокурор заявил, что есть риск, что лидера "Руха новых сил" могут ликвидировать спецслужбы РФ с целью дестабилизации ситуации в Украине.

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко и ряд народных депутатов предлагали взять Саакашвили на поруки.

О ходе событий читайте в онлайне, который вела "Украинская правда"

Как известно, Саакашвили задержали вечером 8 декабря и поместили в изолятор временного содержания Службы безопасности Украины в Аскольдовом переулке.

Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

Генпрокуратура утверждает, что Саакашвили договаривался с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

Темы: Саакашвили
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