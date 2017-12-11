Тимошенко и еще ряд нардепов хотят взять на поруки Саакашвили

Лидер фракции "Батькивщина" предложила взять на поруки лидера "Руху новых сил" Михеила Саакашвили, которому выбирают меру пресечения в Печерском суде Киева.

Об этом в Facebook написала нардеп Алена Шкрум.

"Юлия Владимировна готова взять на поруки Михеила Саакашвили, "с целью перевоспитания", - добавляет Михеил. И смеется", - написала она.

Также нардеп добавила, что сейчас в Печерском суде находится "сто журналистов, активисты и депутаты в одной маленькой комнате, как селедки в банке".

При этом уточняет, что Саакашвили в хорошем настроении.

Позже о желании взять на поруки Саакашвили заявили также нардепы Дмитрий Добродомов, Алена Шкрум, Юрий Деревянко, Игорь Луценко, Павел Костенко, Наталья Новак, Иван Крулько, Виталий Куприй. А также Анатолий Гриценко.

В заявлении о готовности взять на поруки лидера "РНС", желающие должны были признать, что ознакомлены с материалами уголовного производства.

Ранее сообщалось, что в Печерский суд пришла лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, чтобы поддержать экс-президента Грузии Саакашвили.

Как известно, 11 декабря в Печерском райсуде началось заседание по избранию меры пресечения задержанному лидеру партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили.

Саакашвили задержали вечером 8 декабря и поместили в изолятор временного содержания Службы безопасности Украины в Аскольдовом переулке.

Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

Генпрокуратура утверждает, что Михэил Саакашвили договаривался с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

В связи с арестом Саакашвили объявил голодовку.

Прокуратура сообщила, что будет просить суд избрать меру пресечения задержанному лидеру "Руха новых сил" в виде домашнего ареста.