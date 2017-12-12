Одесского активиста Стерненка подозревают в сбыте наркотиков

Бывшему руководителю одесского "Правого сектора" Сергею Стерненку сообщили о подозрении в сбыте наркотиков.

Об этом сообщается на сайте Киевского районного суда Одессы.

Этот же суд во вторник вечером должен избрать подозреваемому меру пресечения.

"Активисту сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.27 ("пособничество" – УП), ч.3 ст.307 УК Украины", - говорится в сообщении.

Часть 3 ст. 307 УК ("производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт организованной группой наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или с привлечением малолетнего или в отношении малолетнего") предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества .

"Считаю это продолжением политических репрессий в отместку за мою активную оппозицию к действующей власти в Одессе", – написал Стерненко в Facebook.

Активист также отметил, что преступление, в совершении которого он подозревается, датируется 2014 годом, а производство против самого экс-главы одесского ПС было открыто 29 ноября 2017.

Одесское издание "Думская" пишет, что речь идет, вероятно, о деле, начатом 28 февраля 2014 по факту торговли курительными смесями в сети магазинов для рыбалки "Поплавок".

Во время избрания меры пресечения защита заявила отвод следственному судье.

"В начале заседания судья Тонконоженко дал нам аж 20 мин. на ознакомление с материалами ходатайства и производства", – написал Стерненко в Facebook.

"Поэтому мы заявили ему отвод через явную предвзятость и создание неравных условий для стороны обвинения и защиты", – пояснил активист.

Пресс-служба Киевского райсуда сообщила, что рассмотрение ходатайства об отводе назначено на 9 утра 13 декабря 2017.

Отмечается, что в июле этого года Киевский районный суд Одессы вынес приговор пятерым наркоторговцам. Все они, кроме одного, осужденного условно, получили небольшие сроки – от трех с половиной до пяти с половиной лет лишения свободы – и вскоре выйдут на свободу в соответствии с "законом Савченко".

Стерненко подозревается также в совершении нападения на начальника одесской полиции Дмитрия Головина во время протестов против застройки в Городском саду Одессы.

25 ноября суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в сумме 608 тысяч гривен, которая была внесена председателем Одесской облгосадминистрации Максимом Степановым.

Кроме того, в 2015 году против Стерненка было открыто производство по факту похищения депутата Коминтерновского райсовета, бывшего руководителя райорганизации партии "Батькивщина" Сергея Щербича.

Стерненко также известен участием в срыве концерта российского артиста Константина Райкина в Одесском театре.

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