Корбан вернулся в Украину
Бизнесмен Геннадий Корбан вернулся в Украину.
Об этом сообщил в Facebook городской глава Днепра Борис Филатов.
"Он вернулся. Мой самый лучший друг. Маленький еврей, который всегда прикрывал мою здоровую русскую спину", – написал он.
"Я всегда знал, что это случится. Знал даже тогда, когда было совсем невыносимо…", – добавил Филатов
"Он вернулся. Пристегивайтесь", – написал мэр Днепра.
В июне 2016 года экс-лидер партии "Укроп" Геннадий Корбан уехал на лечение в Израиль.
Он выехал из Украины на основании разрешения Днепровского райсуда Киева от 7 июня 2016 года.
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