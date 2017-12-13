Корбан вернулся в Украину

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Среда, 13 декабря 2017, 14:29

Бизнесмен Геннадий Корбан вернулся в Украину.

Об этом сообщил в Facebook городской глава Днепра Борис Филатов.

"Он вернулся. Мой самый лучший друг. Маленький еврей, который всегда прикрывал мою здоровую русскую спину", – написал он.

 
Fb Borys Filatov

"Я всегда знал, что это случится. Знал даже тогда, когда было совсем невыносимо…", – добавил Филатов

"Он вернулся. Пристегивайтесь", – написал мэр Днепра.

В июне 2016 года экс-лидер партии "Укроп" Геннадий Корбан уехал на лечение в Израиль.

Он выехал из Украины на основании разрешения Днепровского райсуда Киева от 7 июня 2016 года.

 
Темы: Корбан Филатов
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