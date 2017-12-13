Бізнесмен Геннадій Корбан повернувся до України.



Про це повідомив у Facebook міський голова Дніпра Борис Філатов.



"Він повернувся. Мій найкращий друг. Маленький єврей, який завжди прикривав мою здорову російську спину", – написав він.

"Я завжди знав, що це станеться. Знав навіть тоді, коли було зовсім нестерпно...", – додав Філатов



"Він повернувся. Пристібайтеся", – написав мер Дніпра.



У червні 2016 року екс-лідер партії "Укроп" Геннадій Корбан поїхав на лікування до Ізраїлю.



Він виїхав із України на підставі дозволу тоді ще судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса від 7 червня 2016 року.

Корбана затримали під час спецоперації у Дніпрі 31 жовтня 2015 року.



Спочатку він перебував під домашнім арештом у Дніпрі, а наприкінці року Дніпровський суд Києва помістив його в СІЗО Києва.



Однак після низки скандальних судових засідань у середині березня 2016 року Корбана знову помістили під домашній арешт у Дніпрі.



За даними УП, звільнення Корбана з-під варти узгоджували з Адміністрацією президента.



Корбана звинувачували у створенні злочинного угруповання, розкраданні майна і викраденні людини.

21 березня минулого року Корбан уклав у суді Дніпра мирову угоду з головою Держагентства з земельних ресурсів Сергієм Рудиком, покаявшись у його викраденні.

При цьому прокуратура зняла з Корбана звинувачення в організації злочинної групи, а "викрадення представника влади" перекваліфікувала на "незаконне позбавлення волі або викрадення людини".

Сторони "мирової" погодили покарання у вигляді 3 років умовного ув'язнення, проте Корбан отримав 1,5 року позбавлення волі умовно.



За рештою епізодів слідство тривало.