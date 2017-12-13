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Корбан вернулся в Украину

Среда, 13 декабря 2017, 13:29

Бизнесмен Геннадий Корбан вернулся в Украину.

Об этом сообщил в Facebook городской глава Днепра Борис Филатов.

"Он вернулся. Мой самый лучший друг. Маленький еврей, который всегда прикрывал мою здоровую русскую спину", – написал он.

 
Fb Borys Filatov

"Я всегда знал, что это случится. Знал даже тогда, когда было совсем невыносимо…", – добавил Филатов

"Он вернулся. Пристегивайтесь", – написал мэр Днепра.

В июне 2016 года экс-лидер партии "Укроп" Геннадий Корбан уехал на лечение в Израиль.

Он выехал из Украины на основании разрешения тогда еще судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса от 7 июня 2016 года.

Корбана задержали во время спецоперации в Днепре 31 октября 2015 года.

Сначала он находился под домашним арестом в Днепре, а в конце года Днепровский суд Киева поместил его в СИЗО Киева.

Однако после ряда скандальных судебных заседаний в середине марта 2016 года Корбана снова поместили под домашний арест в Днепре.

По данным УП, освобождение Корбана из-под стражи согласовывали с Администрацией президента.

Корбана обвиняли в создании преступной группировки, хищении имущества и похищении человека.

21 марта прошлого года Корбан заключил в суде Днепра мировое соглашение с главой Госагентства по земельным ресурсам Сергеем Рудиком, покаявшись в его похищении.

При этом прокуратура сняла с Корбана обвинения в организации преступной группы, а "похищение представителя власти" переквалифицировала на "незаконное лишение свободы или похищение человека".

Стороны "мировой" согласовали наказание в виде 3 лет условного заключения, однако Корбан получил 1,5 года лишения свободы условно

По остальным эпизодам следствие продолжалось.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: КорбанФилатов
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