Путин заявил, что он не против миротворцев на всем Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не против миротворческой миссии ООН на всей территории оккупированного Донбасса, но Киев должен договариваться об этом с боевиками.

Об этом он заявил на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

"Это именно Петр Порошенко говорил о необходимости сначала вооружить сотрудников ОБСЕ. Я согласился. ОБСЕ сразу от этого отказалось", – отметил Путин.

"Потом Петр Алексеевич сказал, что надо обеспечить безопасность сотрудников ОБСЕ с помощью сил ООН – я и с этим согласился. И чтобы не было сомнений, что мы с этим согласны, мы внесли проект соответствующей резолюции", – продолжил президент РФ.

"После этого Меркель мне в телефонном разговоре сказала: Ну, почему только на границе линии разделения? Сотрудники ОБСЕ перемещаются по все территории Донбасса. Согласись, пожалуйста, с тем, чтобы они были под охраной везде, в том числе, и на границе между Россией и Донбассом, Россией и Украиной", – рассказал он.

"Я подумал – мы согласились. Мы тут же внесли коррективы в свою резолюцию (в ООН – ред.)", – заявил Путин, хотя ранее был против миротворцев на границе.

Но, по его словам, "сейчас выясняется, что и этого не достаточно".

"По сути, все сводится к тому, чтобы поставить под международный контроль эту территорию. Мы не против этого, но для этого нужно киевским властям договариваться с самим Донбассом", – заявил Путин.

"Конфликты подобного рода в мире нигде не решались только через посредников. Они везде решались в ходе прямых контактов между конфликтующими сторонами. Киевские власти сегодняшние, к сожалению, уклоняются от этих прямых контактов", – добавил он.