Волкер полагает, что решение ООН о миротворцах на Донбассе примут до конца года

По мнению спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера, Резолюция ООН по миротворцев на Донбассе может быть готова до конца года.

Об этом он сказал во время встречи с украинскими нардепами, отмечает в Facebook первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерев.

"По его (Волкера - ред.) личному мнению, Резолюция ООН по миротворческой миссии может быть готова к концу текущего года (размещение на всей временно оккупированной территории на востоке страны)", - написал Тетерев.

Также, по словам Тетерева, Волкер заверил, что США продолжат давление на Россию, чтобы та вывела свои войска с территории Украины.

В то же время, как пишет в Facebook нардеп от "Самопомочи" Ганна Гопко, нардепы во время встречи с Волкером обсудили закон о реинтеграции Донбасса и предоставление Украине оборонительного оружия.

Кроме того, Гопко передала спецпредставителю письмо родственников политзаключенных из Крыма и Донбасса.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко и специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер обсудили освобождения заложников, которые незаконно содержатся на оккупированной территории и в российских тюрьмах.

Украинская правда