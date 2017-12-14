Аваков о деоккупации Донбасса: Нацгвардия должна быть наготове

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Четверг, 14 декабря 2017, 15:09

Глава министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Нацгвардия должна быть готова взять под контроль ситуацию в ОРДЛО в рамках мирного плана деоккупации.

Об этом министр внутренних дел сказал 14 декабря во время военного совета Нацгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, гвардия, как и другие правоохранительные органы, "всегда будут вне политики" и ее задачи "обеспечивать общественный порядок и пресекать незаконную деятельность".

"Они также должны быть готовы взять под контроль ситуацию на временно оккупированных территориях в рамках мирного плана по деоккупации", - сказал Аваков.

В ведомстве добавили, что в настоящее время МВД пытается привлечь иностранных инструкторов для подготовки войск.

Ранее сообщалось, что подразделения Нацгвардии Украины, которые выполняют задачи в зоне проведения АТО, готовы к введению миротворческой миссии ООН на Донбасс.

Украинская правда
Темы: Аваков МВД Нацгвардия ОРДЛО оккупация
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