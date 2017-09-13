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В Нацгвардии говорят, что готовы к введению миротворческой миссии ООН

Среда, 13 сентября 2017, 19:50

Подразделения Нацгвардии Украины, выполняющие задачи в зоне проведения АТО, готовы к введению миротворческой миссии ООН на Донбасс.

Об этом заявил командующий Нацгвардии Юрий Аллеров.

"Если это будет миротворческая операция под эгидой ООН, то мы готовы содействовать этим мероприятиям. Если это повлечет за собой необходимость увеличения (количества военнослужащих Нацгвардии в АТО), то мы его обеспечим", - сказал он журналистам в Донецкой области в среду.

В свою очередь, первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой отметил, что на сегодняшний день все подразделения полиции и Нацгвардии готовы выполнять задачи в зоне АТО, "они абсолютно боеспособны и мотивированы".

Отвечая на уточняющий вопрос, касается ли это возможности введения миротворческой миссии ООН на Донбассе, Яровой сказал: "В том числе".

Ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина внесет письменный вариант инициативы о введении миротворческой миссии ООН на Донбасс после согласования со странами-партнерами.

По его словам, внесение Россией "сырого варианта" резолюции мешает Украине, которая сейчас ведет переговоры с партнерами.

Интерфакс-Украина

Темы: НацгвардияООН
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