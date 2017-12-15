"Межигорье": Агентство по возврату активов не получало документов от ГПУ

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Пятница, 15 декабря 2017, 11:05

 

Национальное агентство по возврату активов не может принять имущественный комплекс "Межигорье" в государственную собственность, потому что не получало соответствующих документов от суда и Генпрокуратуры.

Об этом говорится в ответе агентства на запрос "Украинской правды".

В ведомстве пояснили, что активы принимаются в управление на основании

постановления следственного судьи, суда или согласия владельца активов, копии которых направляются Нацагентству не позднее следующего рабочего дня после их вынесения

(предоставления) с соответствующим обращением прокурора.

"Пока никаких решений следственного судьи, суда с соответствующим обращением

прокурора о принятии в управление активов (любого движимого или

недвижимого имущества), связанных с резиденцией "Межигорье", Национальное

агентство не получало", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 23 ноября, реагируя на обращение Генпрокуратуры относительно возможности принятия мер, связанных с управлением "Межигорьем", Нацагентство направило в ГПУ письмо, в котором просило предоставить полную информацию о комплексе.

В частности, агентство просило предоставить актуальную информацию о физическом состоянии территории и комплекса сооружений "Межигорье", имеющемся на территории движимом имуществе, действующих сделках (аренда, иное право пользования и копии договоров, при наличии), судебных разбирательствах и другую "важную информацию".

"Ответ на письмо Национальное агентство от ГПУ пока не получило", - подытожили в Нацагентстве.

Как известно, 6 октября главный военный прокурор Анатолий Матиос выразил надежду, что в "ближайшую неделю" комплекс резиденции "Межигорье" передадут в Нацагентство по розыску и возвращению активов.

30 ноября, министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак сообщил, что резиденцию "Межигорье" окончательно передали в государственную собственность.

В ГПУ это опровергли.

1 декабря руководитель департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что точку в возвращении "Межигорья" государству должно поставить Агентство по поиску активов и управлению арестованным имуществом.

Как известно, Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, – новообразованный орган исполнительной власти, который занимается управлением активами, на которые наложен арест или которые конфискованы в уголовном производстве.

Ирина Балачук, УП
Темы: Межигорье Янукович Генпрокуратура
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