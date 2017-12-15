"Межигір'я": Агентство з повернення активів не отримувало документів від ГПУ

Національне агентство з повернення активів не може прийняти майновий комплекс "Межигір'я" у державну власність, бо не отримувало відповідних документів від суду і Генпрокуратури.

Про це йдеться у відповіді агентства на запит "Української правди".

У відомстві пояснили, що активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Нацагентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

"Наразі жодних ухвал слідчого судді, суду з відповідним зверненням прокурора щодо прийняття в управління активів (будь-якого рухомого чи нерухомого майна), пов'язаних з резиденцією "Межигір'я", Національне агентство не отримувало", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 23 листопада, реагуючи на звернення Генпрокуратури стосовно можливості вжиття заходів, пов'язаних з управлінням "Межигір'ям", Нацагентство надіслало ГПУ листа, де просило надати повну інформацію про комплекс.

Зокрема, агентство просило надати актуальну інформацію щодо фізичного стану території та комплексу споруд "Межигір'я", наявного на території рухомого майна, діючих правочинів (оренда, інше право користування та копії договорів, за наявності), судових проваджень та іншу "важливу інформацію".

"Відповідь на лист Національне агентство від ГПУ наразі не отримало", - підсумували у Нацагентстві.

Як відомо, 6 жовтня головний військовий прокурор Анатолій Матіос висловив сподівання, що у "найближчий тиждень" комплекс резиденції "Межигір'я" передадуть до Нацагентства з розшуку та повернення активів.

30 листопада міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак повідомив, що резиденцію "Межигір'я" остаточно передали у державну власність.

У ГПУ це спростували.

1 грудня керівник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що крапку у поверненні "Межигір'я" державі має поставити Агентство з пошуку активів та управління арештованим майном.

Як відомо, Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів – новоутворений орган виконавчої влади, який займається управлінням активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.