Розенблат подал еще один иск против Сытника. Теперь из-за ФБР

Депутат Борислав Розенблат подал в Окружной админсуд Киева иск к директору НАБУ, СБУ из-за сотрудничества с ФБР, это уже его третий иск против директора НАБУ Артема Сытника.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева.

Третьим лицом Розенблат попросил привлечь Генпрокуратуру.

"Истец просит суд признать противоправными действия директора НАБУ Артема Сытника по привлечению к оперативно-розыскной деятельности на территории Украины сотрудников ФБР, без предварительного заключения международного договора, в соответствии с Законом Украины "О международных договорах", - сказано в сообщении.

"Также Розенблат просит суд признать противоправной бездеятельность СБУ по непроведению надлежащего и полного контроля за обеспечением охраны государственной тайны Национальным антикоррупционным бюро Украины, как это предусмотрено законодательством, а именно разглашение информации с грифом "государственная тайна" сотрудникам ФБР без предварительного заключения соответствующего международного договора", - добавили в пресс-службе.

Как добавили в суде, пока в ведомстве рассматривают вопрос об открытии производства по данному иску.

Это уже третий иск Розенблата в НАБУ.

В комментарии "Украинской правде" Розенблат напомнил, что ранее подавал еще два иска. В первом Розенблат просит суд определить, было ли нарушением решение САП и НАБУ по ведению наблюдения за народным депутатом без соответствующего разрешения Верховной Рады.

Как уточнил УП юрист, знакомый с делом, в случае, если негласные следственные действия велись с другими лицами, а на них попал депутат, то такие записи должны быть уничтожены, и точно не могли бы быть использованы в деле против депутата.

Кроме того, у депутата настаивают, что агенты НАБУ нарушили закон, потому что именно провоцировали Розенблата на получение взятки. Также, по мнению собеседника, нарушение происходили во время снятия Розенблата с самолета. "Я уже не говорю о том, что это был борт Венгрии и после пересечения границы", - сказал собеседник.

Розенблат в комментарии УП напомнил о еще одном иске к директору НАБУ и депутату Сергею Лещенко из-за дела "черной бухгалтерии ПР", в которой также проходит американский политтехнолог Януковича - Пол Манафорт.

На вопрос, почему депутат решил вступиться за Манафорта, Розенблат ответил:

"Я не заступался. Я категорически против распространения материалов следствия до окончания досудебного следствия. Это нарушение закона. НАБУ сначала сливает информацию, публикует материалы следствия, а потом говорит, что суд еще не состоялся"

"Мне Манафорт равнодушен. Но эта ситуация повлияла на выборы в США, потому что после публикации был сменен руководитель избирательного штаба (Трампа - Пол Манафорт - УП). Это негативно повлияло на его рейтинги и на отношение к Украине. Фактически Украина вмешалась в выборы в США . Это вредит нашим отношениям со страной, которая является выдающимся в истории нашей страны. Люди, которые имеют доступ к секретным материалам, не имеют права распространять информацию без экспертной оценки ", - отметил он.

На уточняющий вопрос, не являются ли все эти иски местью Сытнику за расследование против него, Розенблат возразил:

"Никому в жизни никогда не мстил. Я хочу выяснить, действовал ли тот или иной орган в правовой плоскости, не нарушали ли они права нардепа, не является ли это вмешательством в избирательные процессы и так далее. Чтобы узнать, в рамках какого поля действует орган".