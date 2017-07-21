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САП: На Розенблата надели браслет

Пятница, 21 июля 2017, 12:52

Правоохранители одели электронный браслет слежения на депутата Верховной Рады Борислава Розенблата, которого недавно исключили из БПП.

Об этом Українським Новинам сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Кравченко.

"Браслет на него уже одели", - сказал он.

При этом прокурор отметил, что не владеет информацией, внес ли Розенблат залог в размере 7 млн гривен.

В САП "Украинской правде" уточнили, что "средство электронного слежения надели на следующий день после решения суда, учет и контроль осуществляет Национальная полиция. О внесении залога пока сведений нет".

Как сообщалось ранее, 18 июля судья Соломенского районного суда Киева Светлана Кушнир избрала для депутата Розенблата меру пресечения в виде залога 7 млн гривен

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Темы: Розенблат
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