НАБУ завело новое криминальное дело на Розенблата

Национальное антикоррупционное бюро подозревает, что народному депутату Бориславу Розенблату выдали дипломатический паспорт на основе поддельных официальных документов.



В связи с этим относительно него открыто новое уголовное производство, сообщает пресс-служба НАБУ 20 октября.



"Законность оснований получения народным депутатом Борислав Розенблат дипломатического паспорта, изъятого детективами Национального антикоррупционного бюро Украины 19 октября, будут проверять в рамках отдельного уголовного производства", - говорится в сообщении.



Сведения о начале расследования детективы НАБУ внесли в Единый реестр досудебных расследований 20 октября. Предварительная правовая квалификация - ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.



По версии следствия, должностные лица Аппарата Верховной Рады действуя по предварительному сговору с народным депутатом Бориславом Розенблатом с целью обеспечения последнем возможности выезда за границу, внесли заведомо ложные сведения в официальные документы.

Сведения о начале расследования детективы НАБУ внесли в Единый реестр досудебных расследований 20 октября. Предварительная правовая квалификация - ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.



По версии следствия, должностные лица Аппарата Верховной Рады действуя по предварительному сговору с народным депутатом Борислав Розенблат с целью обеспечения последнем возможности выезда за границу, внесли заведомо ложные сведения в официальные документы.



В частности, должностные лица управления обеспечения межпарламентских связей Аппарата ВРУ направили в адрес департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины письмо с просьбой выдать дипломатический паспорт Розенблату, который якобы должен был с 18 по 22 октября 2017 года уехать в Израиль для изучения возможностей кооперации и сотрудничества между Украина и израильской Торгово-промышленной палатой, а также Ассоциацией производителей Израиля.



На основании этого письма "в связи с выездом в служебную командировку" народному депутату выдали дипломатический паспорт.



19 октября народный депутат использовал документ с личной целью – для выезда в ФРГ.



"Приведенные данные свидетельствуют о возможном внесении в официальные документы заведомо ложных сведений", – говорится в сообщении НАБУ.

Как известно, Розенблатта обвиняют в том, что он получил 200 тысяч долларов за влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местную власть о предоставлении ООО "Укртехдобыч" спецразрешений на пользование недрами.



Следователи имеют аудио- и видеозаписи, на которых Розенблат общается с участниками схемы. На нескольких говорится о подписании законопроектов №5436 и №5437, которые предлагают изменения в Налоговый и Таможенный кодексы по налогообложению добычи янтаря и освобождению от налогов лиц, ввозящих в Украину оборудование для промышленной добычи янтаря.

Антикоррупционные органы заявили, что Борислав Розенблат и депутат от "Народного фронта" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине. Теперь им инкриминируют только получение взятки.

Спецоперацию по Розенблату и Полякову антикоррупционные правоохранительные органы провели с участием агента НАБУ по кличке "Катерина".

19 июля правоохранители надели на Розенблата электронный браслет слежения.



24 июля нардеп заявил, что его семья внесла за него залог в размере 7 миллионов гривен.



17 октября Розенблат заявил, что срок действия установленного для него запрета на выезд за границу и обязательства носить электронный браслет слежения истек.

19 октября детективы НАБУ сняли Розенблата с самолета на Германию, но затем отпустили.

Издание "Левый берег" сообщало, что при себе Розенблат якобы имел золото и бриллианты.



Сам народный депутат заявил, что хотел перевезти в Германию подарки для родственников – золотые изделия на сумму до 17 тысяч гривен.



Адвокат Розенблата Алексей Шевчук заявил, что детективы НАБУ забрали у нардепа паспорта, и он намерен писать заявление в полицию.



В то же время по данным следователей, нардеп пытался вывезти материалы, важные для расследования "янтарного дела".

Украинская правда