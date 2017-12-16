Россия сообщила, что планирует отозвать своих офицеров из СЦКК

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Суббота, 16 декабря 2017, 14:54

Наблюдателям миссии ОБСЕ передали письмо от Минобороны РФ с уведомлением о том, что Россия  собирается отозвать с территории Украины офицеров своих Вооруженных сил из СЦКК.

Об этом речь идет в отчете СММ ОБСЕ за 15 декабря. 

"14 декабря представитель Вооруженных сил Украины при Совместном центре контроля и координации в штабе СЦКК, расположенном в подконтрольном правительству г. Соледар передал СММ письмо от Минобороны РФ с уведомлением о том, что РФ собирается отозвать с территории Украины офицеров своих Вооруженных сил из СЦКК", - отмечается в сообщении. 

Как известно, в конце ноября украинская сторона Совместного центра по координации и контролю заявляла, что российская сторона СЦКК и боевики ОРДО блокируют поиск и вывоз с оккупированной территории тела погибшего украинца.

Позже глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российских офицеров в Совместном центре по контролю и координации на Донбассе поставили в "невыносимые условия".

По его словам, украинская сторона якобы "делает все, чтобы поставить русских офицеров в Совместном центре в невыносимые условия, выдвигая требования, которые невозможно выполнить".

"В такой ситуация российская сторона должна будет прекратить свою работу в СЦКК", - заявил Лавров.

Украинская правда 

Темы: Донбасс Росcия ОБСЕ
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