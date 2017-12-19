Силы АТО провели контрмеры в ответ на обстрел Новолуганского

В ответ на обстрел из реактивных систем залпового огня поселка Новолуганское Донецкой области силы антитеррористической операции провели контрмеры.



Об этом на брифинге 19 декабря сказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.



"Украинская армия провела успешные контрмеры, никоим образом не нарушив взятых на себя обязательств", - заявил он.



В комментарии "Украинской правде" Мотузяник пояснил, что в частности была усилена оборона, наблюдательные посты.



"Повышенная боевая готовность к любому развитию ситуации, в том числе к возможной эскалации боевых действий со стороны боевиков", – отметил полковник.



Как известно, 18 декабря боевики применили реактивные системы залпового огня по жилым кварталам Новолуганское, что на Светлодарской дуге.



По данным штаба АТО, незаконные вооруженные формирования выпустили не менее 40 снарядов.



В результате обстрела получили ранения 8 мирных жителей, среди них 6 женщин старшего возраста и шестилетний ребенок.



В поселке повреждены 50 домов, 9 многоэтажек, дошкольное учебное заведение, школа и фельдшерско-акушерский пункт. Населенный пункт частично обесточен из-за повреждения линий электропередач. Также поврежден местный газопровод.

Как известно, накануне в МИД России заявили, что российские представители Совместного центра по контролю и координации покинут Украину 19 декабря из-за "напряженной морально-психологической обстановки".

По оценкам Генштаба Украины, это свидетельствует о том, что боевики ОРДЛО могут прибегнуть к агрессивным наступательным действиям по всей линии соприкосновения района проведения антитеррористической операции.