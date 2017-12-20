Саакашвили не сможет прийти на допрос в СБУ в пятницу – адвокат

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили не сможет явиться на допрос в Службу безопасности Украины 22 декабря.

Об этом сообщил "Украинской правде" его адвокат Руслан Чорнолуцкий.

"У нас 22 декабря апелляция на 11:15, поэтому мы не можем пойти на допрос, это - первое, второе - повесток никаких мы не получали", - заявил он.

Кроме того, по словам юриста, повестка на допрос по закону должна прийти за 3 дня до его проведения, но такой повестки сторона Саакашвили пока не получала "ни на руки, ни по почте, ни на адрес Михаила на Костельной, 7, ни на мой адрес для переписки".

"Мы не отказываемся идти на допрос, мы готовы это сделать, но тогда, когда придет к нам повестка", - отметил Чернолуцкий.

Он рассказал, что ему уже звонили из СБУ и предлагали прийти на допрос 22 декабря, но он им сказал, что, к сожалению, в этот день Саакашвили не сможет из-за апелляции, рассмотрение которой может затянуться на 8 часов.

"Теперь мы ожидаем другой день от СБУ, и мы ожидаем повестку, которая придет по почте", - добавил адвокат.

Касательно сообщений в СМИ, что Саакашвили получил документы на выезд в Нидерланды, Чернолуцкий сказал: "Я ничего об этом не знаю".

Ранее масс-медиа со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали, что лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вызывают на допрос в Службу безопасности Украины 22 декабря.

Как известно, 15 декабря Генеральная прокуратура подала жалобу в Апелляционный суд Киева на отказ предыдущей судебной инстанции отправить Саакашвили под домашний арест.

11 декабря Печерский районный суд Киева отпустил экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили на время расследования, не выбрав ему никакой меры пресечения.

Позже стало известно, что Апелляционный суд Киева назначил дату рассмотрения жалобы Генпрокуратуры на отказ арестовывать Михеила Саакашвили на 22 декабря.

Евгений Кизилов, УП