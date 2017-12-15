ГПУ обжаловала свободу Саакашвили

Генеральная прокуратура подала жалобу в Апелляционный суд Киева на отказ предыдущей инстанции отправить Саакашвили под домашний арест.

Об этом сообщается на сайте суда.

Апелляцию 15 декабря подал прокурор Александр Говорущак.

На рассмотрение дела назначена коллегия судей в составе председательствующего Олега Присяжнюка, а также Дениса Масенко и Игоря Паленыка.

О дате слушания пока не сообщается.

Как известно, 11 декабря Печерский районный суд Киева отпустил экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили на время расследования, не выбрав ему никакой меры пресечения.

Таким образом, суд отказался удовлетворять ходатайство прокуратуры, которая просила для Саакашвили круглосуточный домашний арест.

Саакашвили задержали вечером 8 декабря и поместили в изолятор временного содержания Службы безопасности Украины в Аскольдовом переулке.



Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".



Генпрокуратура утверждает, что Саакашвили договаривался с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

Евгений Кизилов, УП